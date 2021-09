IAA: Autobauer aus Roding mit dabei

Bekannte Fahrzeughersteller aus der ganzen Welt entwickeln und bauen in Roding im Landkreis Cham Prototypen. Einige davon kommen erst in einigen Jahren auf den Markt. Doch der Name Roding Automobile tritt am Ende nie in Erscheinung. Auf der IAA Mobility feiern einige ihrer Projekte jetzt Weltpremiere.

Mit dem Wort Autobauer verbindet man in erster Linie Standorte wie Dingolfing, Ingolstadt oder Wolfsburg. Die Kleinstadt Roding taucht in diesem Kontext eigentlich nicht auf - sollte es aber. Denn hier holen sich internationale Autohersteller Input für die Entwicklung und Realisierung neuer, zukunftsfähiger Fahrzeuge.

Entwicklung ist streng geheim

In der Firmenhalle wird geschliffen, geschraubt und gebohrt. Es lässt sich aber nur erahnen, an was die Mitarbeiter von Roding Automobile gerade arbeiten. Ein roter Sichtschutz Vorhang sorgt dafür, dass vieles geheim bleibt. Denn hier werden Prototypen von Fahrzeugen gebaut, die noch niemand sehen darf. Der Chef der Firma, Ferdinand Heindlmeier steht mit einem Laptop vor einem neuen E-Fahrzeug. Per Videokonferenz werden die letzten Einzelheiten mit dem Kunden aus Israel besprochen. Der City Transformer, so heißt der kleine E-Flitzer, wird gerade für die IAA zusammengepackt und da darf nichts schiefgehen.

Roding Roadster war der Anfang

Angefangen hat alles 2008 mit dem Roding Roadster, einem rot-schwarzen Sportwagen aus Carbon mit 320 PS. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen weiterentwickelt. Mittlerweile arbeiten am Firmenstandort in Altenkreith knapp 70 Mitarbeiter. Das Thema E-Mobilität ist bei den Autoherstellern momentan das zentrale Thema, doch Ferdinand Heindlmeier hat noch ein anderes Antriebssystem im Blick. Seiner Meinung nach wird das Thema Wasserstoff in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren immer wichtiger werden. Deshalb findet er es gut, dass sich der Freistaat Bayern für diese Antriebsalternative einsetzt und entwickelt.

Weltpremiere des City Transformers

Auf dem Firmengelände von Roding Automobile dreht gerade das jüngste Projekt seine Runden. Der City Transformer ist ein kleiner, faltbarer E-Flitzer eines israelischen Start-Ups. Das Besondere an dem Fahrzeug: Die Räder lassen sich während der Fahrt ein- und ausfahren. Wenn es bei der Parkplatzsuche einmal eng wird, kann das kastenförmige Fahrzeug den Radabstand auf einen Meter verkleinern. Im breiten Zustand bringt das schmale Vehikel sogar 90 km/h auf den Tacho. Auf der IAA in München feiert es jetzt Weltpremiere und in drei Jahren soll das Fahrzeug in Serie gehen.