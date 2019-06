Hyperloop-Wettbewerb von Elon Musk: Münchner streben nach Rekord

Studenten der Technischen Universität München in Garching wollen im Juli beim Hyperloop-Wettbewerb in Kalifornien ihren eigenen Rekord brechen. Am Mittwoch Abend stellen sie ihren neuen Prototypen dafür vor, der irgendwann auch den Personentransport revolutionieren könnte.

Ziel der TU München: Halbe Schallgeschwindigkeit

Studenten aus aller Welt können beim Wettbewerb Ideen für die Transportkapsel, den sogenannten Pod, einreichen. Schon dreimal hat ein Team der TU München die internationale Konkurrenz hinter sich gelassen – vergangenes Jahr mit 467 Kilometern pro Stunde. Heuer sollen es noch einmal mehr sein. Das ehrgeizige Ziel: halbe Schallgeschwindigkeit.

💡 Was ist der Hyperloop?

Beim Hyperloop handelt es sich um ein vorgeschlagenes Hochgeschwindigkeits-Verkehrssystem, bei dem Kapseln auf Luftkissen durch fast luftleere Tunnelröhren gleiten. Dabei erreichen sie fast schon Schallgeschwindigkeit. So können Fahrgäste, aber auch Güter transportiert werden. Der Tesla-Gründer Elon Musk hatte die Idee 2013 vorgestellt. Seinen Worten nach ist es möglich, auf Strecken von bis zu 1.200 Kilometern deutlich schneller und umweltfreundlicher zu reisen als mit einem Flugzeug – und gleichzeitig deutlich günstiger zu sein als die Bahn. (Erklärt von Veronika Beer, BR24-Nachrichten)

Elon Musk: Vorreiter und kreativer Kopf

Den Wettbewerb in Kalifornien hat der US-Milliardär Elon Musk ausgerufen, der zum Beispiel auch in Elektrofahrzeuge und die kommerzielle Raumfahrt investiert. Er hat bereits selbst Hyperloop-Teststrecken in Kalifornien gebaut.