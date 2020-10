Hygienemängel: Stadt Nürnberg inspiziert Unterkünfte

Vladislav Lapidus führt die städtische Delegation durch das Haus, das er als Gemeinschaftsunterkunft an die Stadt Nürnberg vermietet. Die Flure sind schmal und dunkel. Die Böden hat er für den Besuch der Sozialreferentin frisch wischen lassen, noch sind einige feuchte Stellen zu sehen. Die Unterkunft in der Schlossstraße war in die Schlagzeilen gekommen. Bewohner hatten sich über Zustände im Haus beschwert und dies mit Bildern von Mäusen, Motten und Kakerlaken belegt.

Stadträtin schlägt Hygiene-Alarm

Bilder von vollen Kakerlaken-Fallen hatten sie der Nürnberger Stadträtin Kathrin Flach Gomez (Die Linke) zugespielt. "Mir wurde erzählt, dass die hygienischen Verhältnisse in der Einrichtung wirklich schlimm sind. Es gibt Kakerlaken und Mäuse auf den Zimmern. Motten in der Küche“, berichtet sie. Die Politikerin der Linken schlug Alarm. Die Unterkunft stand zu der Zeit wegen mehrerer Corona-Fälle unter Quarantäne und durfte nicht betreten werden. "Die Bewohner haben mir erzählt, dass in dieser Zeit kein Reinigungsdienst kam und nicht ausreichend geputzt worden ist", sagt sie.