Hybridlösung: Hofer Filmtage 2020 finden statt

Die Internationalen Hofer Filmtage werden in diesem Jahr im Oktober auf jeden Fall stattfinden. Das erklärte der künstlerische Leiter, Thorsten Schaumann, dem BR auf Anfrage. Vor allem den Filmschaffenden gegenüber sei es ein äußerst wichtiges Signal und unerlässlich, ihnen gerade in schwierigen Zeiten diese Plattform zuverlässig zu bieten, sagte Schaumann.

Hof Filmtage: Vorführungen und Livestreams

In welcher Form das international renommierte Festival durchgeführt wird, steht dagegen noch nicht endgültig fest. Schaumann geht von einer Hybridlösung aus: einer Kombination aus Vorführungen vor Ort in den teilnehmenden Kinos, flankiert von Präsentationen und Livestreams im Internet.

Filme in großer Runde fraglich

Je nach Entwicklung der Lage sind Filmvorführungen mit begrenzten Platzkarten laut Schaumann zwar sehr wahrscheinlich möglich. Größere Veranstaltungen mit vielen Gästen rund um die Filmbesuche sieht der Leiter der Filmtage dagegen in der momentanen Situation noch als eher unrealistisch an. "Außerdem sollte man nicht alles, was erlaubt ist, auch wirklich tun", sagte Schaumann, der sich seiner Verantwortung gegenüber allen Mitwirkenden bewusst sei.