HWK: Wirtschaftslage im ostbayerischen Handwerk noch stabil

Trotz einer allgemeinen Verunsicherung ist die Wirtschaftslage im ostbayerischen Handwerk offenbar noch stabil. Das geht zumindest aus dem aktuellen Konjunkturbericht der Handwerkskammer (HWK) Niederbayern-Oberpfalz hervor.

Stabile Auftragspolster im Handwerk vorhanden

Demnach bewerten 86 Prozent der befragten Handwerksbetriebe ihre Lage im zweiten Quartal als gut oder befriedigend. Hauptgrund sei das vorhandene, stabile Auftragspolster. Mehr als der Hälfte der befragten Betriebe sei es gelungen, ihre Auftragseingänge konstant zu halten, knapp ein Viertel habe seine Aufträge zuletzt sogar steigern können, heißt es im Konjunkturbericht der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz.

Kunden warten bis zu 16 Wochen auf einen Handwerker

Bezogen auf das Gesamthandwerk warten demnach Kunden im Schnitt gut zwölf Wochen auf ihren Handwerker, damit wurde der Spitzenwert des Vorquartals nochmals getoppt. Im Ausbaugewerbe beträgt die Wartezeit nach Auftragszuwächsen aktuell fast 16 Wochen. Gleichzeitig rechnet laut Handwerkskammer jeder fünfte Betrieb mit einer Verschlechterung in den kommenden drei Monaten.

Sorgen bereiten die weltweiten Preisanstiege

Die weltweiten Preisanstiege machten allerdings auch dem regionalen Handwerk Sorgen. Rund zwei Drittel der befragten Betriebe erhöhten infolge gestiegener Einkaufspreise ihre Verkaufspreise, in etwa so viele wie bereits im Vorquartal, hieß es. Der Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Georg Haber, sagte, die vollen Auftragsbücher zeigten, wie wichtig das regionale Handwerk für die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft und damit die Stabilität Ostbayerns sei. Doch auch dem Handwerk fehle es an Nachwuchskräften. Haber mahnte deshalb eine Bildungswende an, die im Kern die gleichwertige Behandlung beruflicher und akademischer Bildung vorsieht und eine Entlastung von Ausbildung und Ausbildungsbetrieben forciert.