HWK-Oberfranken Finanzskandal: Vize-Präsident will Aufklärung

Nach dem Finanzskandal bei der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken will der Vize-Präsident Matthias Graßmann eine "lückenlose Aufklärung". Das hat er heute bei einer Pressekonferenz in Bamberg gesagt. Am 30.11.2020 soll dann ein neuer Präsident gewählt werden und einen Neustart ermöglichen, so Matthias Graßmann weiter. Er sprach von der "größten Krise" seit der Existenz der Handwerkskammer Oberfranken.

Präsident und Hauptgeschäftsführer bereits zurückgetreten

Zuvor waren der Hauptgeschäftsführer und der Präsident der HWK zurückgetreten. Im Juli vergangenen Jahres habe der Vorstand der Handwerkskammer von Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen zwischen der Handwerkskammer und der Tochtergesellschaft Gewerbetreuhand Oberfranken Steuerberatungsgesellschaft (GTO) erfahren, so Matthias Graßmann. Daraufhin habe eine externe Kanzlei die Zahlungsflüsse der Handwerkskammer an die Steuerberatungsgesellschaft der letzten zehn Jahre überprüft.

Darlehen und Zahlungen waren nicht genehmigt

Aufgefallen war dabei ein gewährtes Darlehen in Höhe von 730.000 Euro. Das Darlehen sei nicht vom Vorstand genehmigt worden. In einem weiteren Fall geht es um Zahlungen, die als Repräsentations- und Kfz-Kosten deklariert waren. Dabei handle es sich um rund 790.000 Euro. Nach wie vor gebe es ein "großes Fragezeichen" wo das Geld gelandet sei, so Matthias Graßmann. Er vermute, dass es in der Geschäftsführung der Steuerberatungsgesellschaft (GTO) versickert ist. Mit Blick in die Zukunft müsse man darüber nachdenken, ob Kontrollfunktionen verschärft werden müssen.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue von zwei Millionen Euro

Die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt in diesem Zusammenhang gegen einen früheren Mitarbeiter der Steuerberatungsgesellschaft (GTO) wegen des Verdachts der Untreue. Er soll mit dem Geld private Ausgaben beglichen oder Geld auf sein Privatkonto umgeleitet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Nach derzeitigem Stand sei ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ein ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der Steuerberatungsgesellschaft GTO. Das Mitglied soll von der Tochtergesellschaft der Handwerkskammer ein Gehalt bezogen haben, obwohl es die Tätigkeit nicht mehr ausübte.