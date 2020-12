HWK investiert Millionen in Berufsbildungszentrum Hof

Die Modernisierung des Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) in Hof für 17 Millionen Euro ist im Zeitplan. Wie die Handwerkskammer für Oberfranken am Freitag mitteilte, ziehen derzeit Drehbänke, Fräs- und Bohrmaschinen in ein anderes Gebäude um. Ein bestehendes Gebäude werde zum Teil abgerissen und ein Neubau für die Ausbildung von Kfz-Mechanikern, Heizung-, Sanitär- und Klimatechnikern und Malern errichtet, heißt es in der Pressemittelung weiter.

Berufsbildungszentrum finanziell unterstützt

Das neue BTZ der Handwerkammer in Hof soll 2022 in Betrieb gehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17 Millionen Euro. Davon übernehmen 14 Millionen Euro zu jeweils gleichen Teilen das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesbildungsministerium und der Freistaat Bayern. Drei Millionen Euro muss die HWK für Oberfranken selber aufbringen.