Hutthurm: Tourist will 14-Jährige auf Zimmer mitnehmen

Ein 68-jähriger Tourist aus Hamburg soll versucht haben, ein 14 Jahre altes Mädchen in Hutthurm im Kreis Passau mit auf sein Zimmer in einer Pension zu nehmen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16.30 Uhr.

Mädchen sollte sich etwas "dazuverdienen"

Wie die Polizei Passau am Samstag mitteilt, war die 14-Jährige gerade mit ihrem Hund spazieren, als sie auf den älteren Mann traf. Dieser sagte zu dem Mädchen, wenn sie sich etwas dazuverdienen möchte, solle sie in seine Pension zu ihm aufs Zimmer kommen. Das Mädchen verneinte dies und ging nach Hause, wo sie ihren Eltern von dem Vorfall berichtete. Diese verständigten umgehend die Polizei.

Ermittlungen führten die Beamten zu dem Mann aus Hamburg, der seinen Urlaub gerade in Hutthurm verbrachte.

Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet

Da der 68-Jährige das junge Mädchen nicht anfasste und es zu keiner körperlichen Berührung kam, sei kein Tatbestand der sexuellen Belästigung gegeben, so ein Sprecher auf BR-Anfrage. Gegen den Mann wurde aber ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Er wurde von den Beamten auch eindringlich belehrt, derartige Äußerungen in Zukunft zu unterlassen.

Laut Sprecher geht es dem Mädchen gut. Ob der Tourist mittlerweile aus Hutthurm abgereist ist, sei unklar.