Hustensaft mit Softdrink: Jugendlicher musste reanimiert werden

Ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg ist nach dem Konsum einer gefährlichen Mischung aus Hustensaft und Softdrink bewusstlos geworden und im Krankenhaus reanimiert worden.

Codein kann schwere Nebenwirkungen haben

Der Jugendliche soll die Getränkemischung mit sogenanntem Codein-Hustensaft Anfang Februar zu einem Freund mitgebracht und dort getrunken haben, wie die Polizei mitteilte. Als er ohnmächtig wurde, rief sein Freund demnach den Rettungsdienst.

Bei Codein handelt es sich nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte um ein Opioid, das als verschreibungspflichtiges Hustenmittel zugelassen ist. Bei manchen Menschen sorgt es demnach für einen hohen Morphinspiegel im Blut und kann so zu schweren Nebenwirkungen wie Atemproblemen führen.

15-Jähriger musste tagelang künstlich beatmet werden

Der 15-Jährige wurde reanimiert und war noch Tage später auf künstliche Beatmung in einem Krankenhaus angewiesen. Eine Blutuntersuchung soll in den kommenden Tagen klären, was der junge Mann genau eingenommen hatte.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Stoffe, die den Angaben zufolge frei im Internet bestellt werden können, aber mutmaßlich für ähnliche Getränke gedacht waren. Die Mischung aus Codein-Hustensaft und Softdrink ist laut Polizei als Partydroge bekannt, sei zuletzt aber selten aufgetreten, und beeinträchtigt das zentrale Nervensystem. Bezeichnet wird der Mix in der Hip Hop-Kultur auch als "lean" oder "purple drank", wegen der lila Farbe des Mixgetränks.