Husten-Welle: Uni-Kinderklinik Augsburg warnt vor Überfüllung

Im Kinderkrankenhaus der Universitätsklinik Augsburg werden derzeit täglich etwa zehn Kinder mit schweren Atemwegsinfekten aufgenommen. Michael Gerstlauer, Oberarzt für Kinderpulmologie, macht auf die ungewöhnlich hohe Auslastung seiner Station aufmerksam.

Wir sind am Anfang einer Infektionswelle, von der wir nicht wissen, wie lang sie dauern wird, und von der wir auch nicht wissen, wie hoch sie noch schwappen wird. Aber wir wissen jetzt schon, dass sie die Kapazität der Kinderkrankenhäuser in Deutschland ans Limit bringen wird. Oberarzt Dr. Michael Gerstlauer

So habe gerade erst die Kinderklinik im "Dritten Orden" die Eltern eines schwer erkrankten Babys nach Augsburg verwiesen: In München konnte das Kind nicht mehr stationär aufgenommen werden.

Manche Kinder brauchen in der Klinik zusätzlichen Sauerstoff

Gerstlauer schildert im Gespräch mit dem BR-Studio Schwaben, dass die betroffenen Kinder zunächst mit Schnupfen und dann durch Atemnot auffallen. Wenn der Kinderarzt eine zu hohe Atemfrequenz, Erschöpfung oder gar eine zu niedrige Sauerstoffsättigung im Blut feststelle, dann müssten die Kinder ins Krankenhaus – in den meisten Fällen allerdings nur für zwei bis drei Tage. Einige müssten dann vor allem nachts mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden.

Die Viren sind nicht neu und auch nicht gefährlicher als bisher

Die Ursache für die Atemwegsinfekte sind altbekannte Erreger. Nur: Diesen Viren waren die meisten Kinder in den vergangenen anderthalb Jahren kaum ausgesetzt, weil etwa die Kita geschlossen war, die Kontakte zu anderen Kindern deutlich reduziert waren.

Gerstlauer spricht deshalb von einer "Bugwelle", die sich jetzt auftürme, voraussichtlich bis Dezember. Die Kinder würden nun eben "Infekte nachholen". Neu ist dabei auch das RS-Virus nicht. Allerdings können die Atemwegsinfekte beim Erstkontakt mit diesem Erreger gravierend sein. Gefährdet sind Gerstlauer zufolge Babys und im speziellen Frühgeborene.

Dringende Bitte: Kinder jetzt keinem Tabak-Qualm aussetzen

Der Augsburger Kinderfacharzt appelliert zum einen an die Eltern: Sie sollten gerade jetzt ihre Kinder keinem Tabakrauch aussetzen, auch verrauchte Kleidung nicht in die Wohnung bringen, um die Belastung der Atemwege zu verringern. Gleichzeitig, so Gerstlauer sollten die Kinder unbedingt in die Kita und in die Schule gehen, solange sie gesund und fieberfrei sind.

An die Politik appelliert der Mediziner, die Kinderkliniken mit mehr Betten und Personal auszustatten. Die Versorgung kranker Kinder sei nun mal "ein saisonales Geschäft".