Husky reißt Hühner und Reh im Landkreis Lichtenfels

Ein Hund soll im Landkreis Lichtenfels zwölf Hühner und ein Reh gerissen haben. Ein 73-Jähriger hatte die toten Hühner in seinem Garten in Marktgraitz entdeckt und den zuständigen Jagdpächter informiert, wie die Polizei mitteilt. Erst vor einem Monat hatte ein Wolf Tiere in zwei Wildgehegen im Landkreis Bayreuth gerissen.

Husky läuft unbeaufsichtigt durch den Ort

Wie die Beamten mitteilen wusste der Geschädigte demnach, dass der Husky eines 25-Jährigen oft unbeaufsichtigt durch die Ortschaft im Landkreis Lichtenfels läuft und auch schon in Hühnerställen gesehen wurde.

Bekannter bringt Reh zum Anwesen des Hundehalters

Als der Jäger dem Hundebesitzer einen Besuch abstatte, entdeckte er ein frisch gerissenes Reh. Ein Bekannter des Hundehalters sagte den Beamten, dass er das tote Tier zu dem Anwesen gebracht habe.

Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Jagdwilderei

Auf den Hundebesitzer kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu, auf seinen Bekannten wegen Jagdwilderei, da er das verendete Tier an sich genommen hat, ohne einen Verantwortlichen zu verständigen.