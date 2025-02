Hurra, Hurra, die Pumuckl-Ampel ist da

Auf den Spuren von Pumuckl und Meister Eder in München

In München gibt es mehrere Orte, die an Pumuckl und Meister Eder erinnern. Eine besondere Gedenktafel in der Widenmayerstraße 2 ehrt den Schauspieler Gustl Bayrhammer, der Meister Eder in der beliebten Fernsehserie verkörperte. An dieser Adresse befand sich die berühmte Schreinerwerkstatt, in der Pumuckl seine Streiche spielte. Außerdem können Fans der Serie in den Stadtteilen Lehel und Haidhausen auf Spurensuche gehen, denn dort befinden sich viele Originalschauplätze, die das Münchner Lebensgefühl der 1980er-Jahre widerspiegeln. So bleibt die Erinnerung an den frechen Kobold und seinen bodenständigen Meister in München lebendig. Zu hören gibt es Pumuckl und Meister Eder hier.

Unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller entstand eine Neuauflage der Serie. Die 13 Folgen wurden im Sommer 2022 in München und Umgebung gedreht. Eine zweite Staffel ist Ende dieses Jahres geplant.