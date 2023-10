Hungrige Dachse bremsen Fußballer in Bobingen aus

Der SSV Bobingen im Landkreis Augsburg hat ein Problem. Dachse wühlen auf dem Fußballplatz. Weil die Löcher für Spieler gefährlich sind, ist der Platz jetzt gesperrt.

Der Fußballplatz des SSV Bobingen liegt traumhaft schön, gleich neben dem Wald. Für die Dachse ist das kurz geschorene Gras so etwas wie ein Fastfood-Restaurant. Vereinssprecher Michael Schuchardt geht übers Grün und zeigt, wo die Tiere nach Würmern graben. Es gibt handtellergroße, aufgegrabene Stellen bis hin zu meterbreiten Erdhügeln.

Großer Appetit – große Löcher

"Die kommen immer wieder an dieselbe Stelle und dann ziehen sie sich die Würmer raus. Wir haben sehr viele davon im Boden", erklärt Schuchardt. Zwei- bis dreihundert Regenwürmer frisst so ein Dachs am Tag, das haben die Bobinger schon recherchiert. Platzwart Christian Danke hat sich sogar extra spätnachts auf die Lauer gelegt und die scheuen Tiere dann auch mit eigenen Augen beobachtet. "Da hab ich den gesehen, er hat den Boden mit der Pfote aufgekratzt und seine Nase reingesteckt." Platzwart Danke hat sofort das Handy gezückt und draufgehalten - Videobeweis sozusagen, meint er lachend: "Muss man ja auch, das glaubt einem ja sonst keiner".

"Meister Grimbart" macht dem Verein viel Arbeit

Problematisch nur: Platzwart und Trainer müssen jetzt vor jedem Spiel überprüfen, ob tiefere Löcher unter der Grasnarbe liegen. Die werden dann sofort mit Erde und Sand zugefüllt. "Manche sieht man nicht gleich, und wenn man da reintritt, hat man schnell einen Bänderriss", meint Schuchardt. Der Spielbetrieb wird daher durch Meister Grimbart, wie der Dachs im Märchen auch genannt wird, ordentlich ausgebremst.

Wie geht es weiter?

Ein Fußballfeld ist derzeit gesperrt, ein Zweites noch bespielbar. Doch der Verein weiß nicht so recht, wie es weitergehen soll. Jagdexperte Hans Fürst von der Jagdvereinigung Augsburg vermutet, dass es im Wald in der Nähe des Platzes einen Dachsbau gibt und die Tiere sich jetzt vor dem Winter möglichst viel Speck anfressen wollen.

Der Dachs ist wohl kein Einzelgänger

15 bis 20 Tiere können in so einem Bau leben, der metertief in die Erde reicht und oft jahrzehntelang in Benutzung ist. Warum die Dachse sich gerade auf den Bobinger Fußballplatz konzentrieren? Möglicherweise erleichtert ihnen das kurze Gras die Suche nach Insektenlarven und Weichtieren. "Man merkt immer mehr, dass der Dachs im Herbst auch in Parkanlagen unterwegs ist oder in Gärten am Ortsrand, weil er sich da eben die Sachen holt, die ihm schmecken", sagt Fürst.

Wie kann der scheue Besucher abgehalten werden?

Erste Vergrämungsversuche mit ölgetränkten Stinketüchern haben laut Fußballverein nichts gebracht. Für Jagdexperten Fürst nachvollziehbar, denn wenn es dem Dachs einmal an einem Ort gefalle, dann könne er sehr hartnäckig sein. Deshalb müssen jetzt neue Ideen her, sagt Vereinssprecher Schuchardt. Denn an den Kragen wolle dem Dachs keiner: "Das wäre das Schlimmste, den schießen zu müssen".

Tipps sind gefragt

Deshalb überlegen die Fußballer vom SSV Bobingen, es einmal mit Buttersäure zu versuchen, mit denen man auch Wühlmäuse vertreibt. "Nur zu sehr stinken darf es nicht, sonst kommt keiner mehr zum Fußballspiel", meint Schuchardt lachend. Er sei daher auch dankbar für jeden Hinweis, den er zum Thema "Dachsvergrämung" bekommen könne.