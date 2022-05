Hungert die Ampel Bayern aus?

In der aktuellen Bundesregierung gibt es keine Minister mehr aus Bayern. Und was aus Sicht von CSU-Chef Markus Söder noch schlimmer ist: folglich auch keine mehr aus der CSU. Söder lässt deshalb seit Wochen keine Gelegenheit aus, auf eine angebliche Benachteiligung Bayerns durch die Berliner Ampel-Regierung hinzuweisen.

Bei der jüngsten CSU-Vorstandssitzung sagte er "drohende Veränderungen" voraus: Das Mobilitätszentrum München stehe in Frage, genauso wie die Stationierung von A400-M-Transportflugzeugen am Bundeswehrstandort in Lagerlechfeld. Schließlich werde jetzt noch der Donauausbau hinterfragt, weil im Verkehrsetat vom Bund "etliche Milliarden gekürzt" würden.

Söder beschwört das alte CSU-Narrativ: Ohne die Christsozialen in der Bundesregierung gebe es für Bayern "Steine statt Brot". So hatte es 1999 SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder der CSU angedroht, würde die Staatsregierung weiter gegen Berlin arbeiten. Die Benachteiligung aus parteipolitischen Gründen wurde dann, aus CSU-Sicht, später von Rot-Grün auch vollzogen. Es geht Söder in diesen Wochen also um viel: das Selbstverständnis der CSU als alleiniger Interessenvertreter und -garant Bayerns in Berlin.

Die Jahre der Vorzugsbehandlung sind für Bayern wohl vorbei

Fakt ist: Jahrelang wurden Bayern und sein Ministerpräsident von Berliner CSU-Verkehrsministern verwöhnt, zuletzt von Andreas Scheuer. Der bekam deshalb beim letzten CSU-Parteitag im September 2021 von CSU-Chef Markus Söder ein Sonderlob: "Ich kenne wenige Minister, die so viel Geld nach Bayern holen."

Doch die Zeiten werden rauer, der Wind hat sich gedreht. Ohne Scheuer im Bundeskabinett und ohne Söder im Koalitionsausschuss könnte es mit der Vorzugsbehandlung vorbei sein. Deshalb pocht Söder um so heftiger auf die Projekte aus Zeiten der schwarz-roten Koalition: "Wir wollen nicht mehr, aber wir wollen die zugesagten Leistungen erhalten."

Bund kürzt bei Wasserstoffzentrum Pfeffenhausen

Federn lassen muss Bayern etwa beim nationalen Wasserstofftechnologiezentrum des Bundes im niederbayerischen Pfeffenhausen. Statt der im August 2021 von Scheuer in Aussicht gestellten "bis zu" 100 Millionen Euro will der Bund jetzt nur 72,5 Millionen Euro investieren, also 27,5 Millionen weniger als zunächst kommuniziert.

Kurz vor der Bundestagswahl hatte Bundesverkehrsminister Scheuer verkündet, dass in den bayerischen Regierungsbezirk, wo er auch CSU-Bezirks-Vorsitzender ist, mit 100 Millionen der Großteil der Fördersumme fließen soll. Die anderen Wasserstoff-Standorte Chemnitz, Duisburg und das Nord-Cluster (mit Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Stade) empfanden die Aufteilung der insgesamt 290 Millionen Euro als ungerecht.

Zum Artikel: "Auftrag für Wasserstoffzentrum Pfeffenhausen erteilt"

Vorvergangenen Donnerstag (19.5.) setzten die Ampel-Koalitionäre im Bundestag dann mit einem neuen Verteilschlüssel andere, neue Akzente. Jetzt bekommen alle vier Standorte mit jeweils 72,5 Millionen Euro genau gleichviel Fördergeld. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sagte deshalb im BR: "Freut mich, dass die Zusage vom Bund da ist, aber eine kleine Enttäuschung schwingt mit." Aus den "bis zu 100 Millionen Euro" wurde also nichts.

Münchner Mobilitätszentrum wackelt komplett

Sogar komplett auf der Kippe steht das Deutsche Zentrum für Mobilität (DZM), das der damalige CSU-Verkehrsminister Scheuer im vergangenen August in der geplanten Zentrale in München vorstellte. Mit dabei waren auch Ministerpräsident Söder und Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter. Rund 400 Millionen Euro sollten für die Erforschung von Lufttaxis, für autonomes Fahren und andere innovative Mobilitätslösungen fließen, verteilt auf fünf Standorte in ganz Deutschland. Das Geld sei im Bundeshaushalt 2021 bereitgestellt worden, so das Bayerische Bauministerium zu BR24.

Allerdings seien im aktuellen Haushaltsentwurf die Planungskosten von 44,5 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro stark gekürzt worden, wovon 6 Millionen Euro einer Haushaltssperre unterlägen. "Auf Grundlage dieser Entwicklung ist die Weiterentwicklung des DZM nicht gesichert", stellt ein Sprecher des Bauministeriums fest. Erschwerend kommt hinzu, dass der Standort München im Haushaltsvermerk des Bundestages überhaupt nicht mehr vorkommt. Dort stehen nur Karlsruhe (Autonomer ÖPNV zwischen Stadt und Land), Hamburg (Wireless Competence Center), Annaberg-Buchholz (Smart Rail Connectivity) und Minden (Rail Campus). Den Änderungsantrag der CDU/CSU, München als Zentrale wieder aufzunehmen, lehnte die Ampel-Mehrheit vergangen Woche ebenfalls ab.

Für Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger wäre der Verlust des Mobilitätszentrums "eine vertane Chance für Bayern". Er habe jedoch hierzu "schon zweimal" mit dem neuen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gesprochen. Und dabei "eigentlich die Zusage" erhalten, dass man an dem Konzept festhält. Schriftlich habe er zwar nichts, sagt Aiwanger, aber er hoffe, dass "diese Worte und Versprechen belastbar sind".

Bundeswehrtransportflugzeuge A400 M bleiben in Niedersachsen

Eigentlich sollten auf dem ehemaligen Nato-Flugplatz Lechfeld bei Augsburg in den nächsten Jahren ein zweiter Standort für die Bundeswehrtransportflugzeuge vom Typ A400 M entstehen. Investitionen von 170 Millionen Euro sollten fließen, mehr als 500 Dienstposten entstehen, also Arbeitsplätze und Kaufkraft für Schwaben. Aber aus der Idee von Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird nichts. Seit Mitte März ist klar: Die Bundesregierung wird die Pläne für eine zweite Flugbasis nicht weiter verfolgen.

Stattdessen sollen alle Maschinen des Airbus-Transporters in Wunstorf bei Hannover stationiert werden. Die Ampelregierung spart auch hier. Laut Verteidigungsministerium wäre der Aufbau eines zweiten A400M-Standortes etwa 78 Millionen Euro teurer geworden als die Konzentration aller Maschinen in Wunstorf.

Trotz Sorgen der CSU: Donauausbau und Hochwasserschutz im Plan

Ob wegen drohender Kürzungen beim Verkehrsetat auf Bundesebene tatsächlich der Donauausbau "hinterfragt" wird, wie Söder glaubt, ist unklar. Zwar hatte auch der ehemalige Deggendorfer Landrat und neue bayerische Bauminister Christian Bernreiter (CSU) bei BR24 gewarnt, die Menschen würden auf den Hochwasserschutz warten, aber man habe bereits im Herbst gemerkt, dass beim Planfeststellungsverfahren für den zweiten Bauabschnitt mit "angezogener Handbremse" gearbeitet worden sei. Gespräche auf Fachebene ließen den Schluss zu, so sein Ministerium, "dass von Seiten des Bundes der weitere Donauausbau in Frage gestellt und dies mit allgemein steigenden Kosten begründet wird".

Doch bei einer Baustellenbesichtigung in Deggendorf vor einer Woche sagte ein Sprecher der für die Bauarbeiten verantwortlichen Wasserbaulichen Infrastrukturgesellschaft dem BR, die Arbeiten am Hochwasserschutz im Landkreis Deggendorf "liegen im Zeitplan". Und auf BR24-Nachfrage heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium, auch der zweite Bauabschnitt des Donau-Ausbaus zwischen Straubing und Vilshofen werde wie geplant "umgesetzt". An der Prognose der Fertigstellung im Jahr 2030 habe sich "nichts geändert".

Grüne: Donauausbau-Diskussion ist "ein typisches Ablenkungsmanöver"

Deshalb sind die Warnungen von CSU-Politikern für die Grüne Rosi Steinberger, Vorsitzende des Umweltausschusses im Landtag, nur "ein typisches Ablenkungsmanöver", weil die Staatsregierung beim Hochwasserschutz jahrelang zu wenig getan habe. Sie sehe beim Donau-Ausbau "überhaupt nicht, dass da Pläne ins Stocken gekommen wären".

Opposition: Keine Klientelpolitik mehr

Eine gewisse Unsicherheit für künftige Verkehrsprojekte, Industrie- oder Forschungsansiedelungen in Bayern sieht auch Söders Koalitionspartner, der Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. "Direkt abgehängt" fühlt er sich im Gespräch mit BR24 zwar noch nicht, "aber die Gefahr steht im Raum, dass die Berliner Politik Bayern hintanstellt und bei vielen Themen sagt, was die da unten an Problemen haben, interessiert uns nicht".

Den Vorwurf, die Berliner Ampelparteien kürzten aus parteipolitischen Gründen Gelder für versprochene Projekte in Bayern, wollen deren bayerische Parteifreunde nicht hinnehmen. FDP-Landeschef Martin Hagen sieht "keine Klientelpolitik für Bayern, aber auch keine gegen Bayern". Für den bayerischen SPD-Vorsitzenden Florian von Brunn "geht es nicht darum, dass man Bayern etwas nimmt, sondern, dass man die beste Lösung für ganz Deutschland trifft".

Sind die Interessen Bayerns deckungsgleich mit denen der CSU?

Dass die Ampel-Regierung den Bundesverkehrswegeplan mit seinen Autobahn-, Schifffahrt- oder Bahnausbauprojekten noch einmal prüft, erklärt von Brunn von der Kanzlerpartei SPD so: "Die Interessen Bayerns sind nicht deckungsgleich mit den Interessen der CSU." Es sei "im Moment einfach eine Strategie von Söder, an der Seite von CDU-Chef Friedrich Merz ständig die Ampel zu kritisieren". Er wolle, "dass Deutschland insgesamt die beste Lösung bekommt, die besten Entscheidungen, und deswegen überprüfen wir halt auch Entscheidungen".

CSU kann "Bayern first" fordern - Ampelparteien betonen Gemeinwohl

Wenn sich FDP und SPD in Bayern bei der Verteilung von Bundesmitteln gegen "Klientelpolitik" für Bayern und für "die beste Lösung" für ganz Deutschland aussprechen, könnte das der CSU in die Hände spielen – und ihr bei ihrer Selbstdarstellung als einziger echter Interessensvertreter Bayerns helfen.

Dass die CSU dabei aber nicht als Regionalpartei gesehen werden will, sondern sehr wohl als Partei mit bundespolitischem Anspruch, ist ein Spagat. Einerseits gibt CSU-Chef Söder gerne allen anderen Bundesländern und auch dem Bundeskanzler Ratschläge, ob bei der Corona-Politik, Waffenlieferungen oder Energie-Sanktionen. Andererseits pocht die Staatsregierung auf Sonderkonditionen, etwa beim Anteil der Windenergie und der 10H-Regel, oder eben bei einst von Unionsministern zugesagten Investitionen.

Frage einer Benachteiligung Bayerns wird sicher Wahlkampfschlager

Was jetzt am Beispiel Wasserstoffzentrum Pfeffenhausen passiert, ist eher eine nachträgliche Gleichbehandlung Bayerns mit den anderen Bundesländern. Eine Stationierung von Bundeswehrtransportflugzeugen in Schwaben hat der Bund wegen Unwirtschaftlichkeit verworfen, zugunsten des bestehenden Standortes in Niedersachsen. Beim Mobilitätszentrum könnte München allerdings tatsächlich leer ausgehen. Aber auch für die anderen Standorte gilt Abwarten bei eingedampften Planungsgeldern.

Außerdem stellt sich die Frage, ob denn eine wiedergewählte schwarz-rote Bundesregierung nach Corona-Krise und Ukraine-Krieg alle Investitions-Versprechen hätte halten können und wollen.

Für die bayerische Staatsregierung wird es jedenfalls schwieriger, Investitionsankündigungen der abgewählten Großen Koalition in vollem Umfang für den Freistaat zu sichern. Söder muss sich auf härtere Verteilungskämpfe einstellen. Das Thema wird im bayerischen Landtags-Wahlkampf sicher viel Stoff für Auseinandersetzungen bieten.