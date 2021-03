Hundewelpen im Nürnberger Tierheim: Bitte nicht anrufen!

Das Nürnberger Tierheim kann sich vor Anrufern kaum noch retten, die einen der am Wochenende beschlagnahmten Welpen aus einem illegalen Tiertransport aufnehmen wollen. Doch auf Anfrage des BR erklärt Leiterin Tanja Schnabel, dass die Welpen noch wochenlang nicht vermittelt werden können, weil sie viel zu jung, oft krank und zudem in Tollwut-Quarantäne seien. Sie bittet deshalb an den Welpen Interessierte eindringlich, nicht mehr anzurufen.

Telefone überlastet – Anrufer zum Teil beleidigend

Weil seit dem Wochenende täglich mehrere hundert Anrufe eingehen, hat das Tierheim sogar ehemalige Mitarbeiter zur Verstärkung aus der Rente zurückgeholt. Während der Öffnungszeiten seien fünf bis sechs Leute nur mit den Telefonaten beschäftigt. Zum Teil müssten sich diese sogar Beschimpfungen anhören, wenn sie keine Welpen vermitteln oder reservieren. Die Sorge des Tierheims ist es auch, dass Anrufer, die herrenlose oder verletzte Tiere melden wollen, nicht mehr durchkommen.

Zum Artikel "Welpenboom in der Pandemie"

Geld- oder Sachspenden für die Tiere hilfreicher

Man freue sich über die Anteilnahme, so Schnabel weiter, und es gebe genug Tiere im Heim, die ein neues Zuhause suchen. Wer etwas für die 101 Welpen, die am Wochenende aufgegriffen wurden tun wolle, könne dem Tierheim am besten mit Geld- oder Sachspenden helfen. Eine Liste, was benötigt wird, findet sich auf der Website der Einrichtung, Bettlaken hat das Heim erst einmal genug.

Hunde sind krank und müssen in Tollwut-Quarantäne

Die Welpen, die auf dem Weg von Ungarn nach Belgien waren, sind erst sechs bis elf Wochen alt. Frühestens mit 15 Wochen hätten sie transportiert werden dürfen. Von Dackel bis zum Bernhardiner ist alles dabei, der Zustand vieler Tiere ist aber schlecht, sie haben Durchfall und Flöhe und befinden sich in einer behördlich angeordneten Tollwut-Quarantäne. Deshalb können sie auch nicht von ehrenamtlichen Helfern betreut werden, sondern nur durch Fachpersonal des Tierheims. Sobald die Welpen zur Vermittlung freigegeben werden, informiert das Heim die Öffentlichkeit.