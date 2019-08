Hundesport: Flyball Oberfranken ist Vize-Europameister

Die "Flyball Junkies", die in der höchsten Leistungsklasse, der Division 1, gegen die schnellsten Mannschaften antreten, sicherten sich den zweiten Platz. Die "Flyball Youngsters" erreichten in der 6. Division den 6. Platz. Die "Flyball Freaks" runden das Ergebnis mit dem Vizemeistertitel in der 12. Division ab.

Mensch und Hund als sportliches Team

Flyball ist ein Staffellauf. Dabei bilden 4 Mensch-Hund-Paare ein Team, das gegen ein anderes Team antritt. Jeder Hund muss über vier flache Hürden springen und dann einen Ball aus der sogenannten Flyballbox fangen.

Der Ball ist dabei auf einer Art Rampe fixiert, sobald der Hund auf die Rampe springt, fällt der Ball heraus. Die Hunde drehen auf der Rampe um, gleichzeitig fangen sie den Ball und sprinten die exakt 15,55 Meter lange Strecke zurück. Dann darf der nächste Hund losflitzen.

Das Team der "Flyball Junkies" hatte im Juli mit 15,93 Sekunden einen neuen deutschen Rekord aufgestellt.