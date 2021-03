Hundeschmuggel: Rettungseinsatz für sechs Welpen in Oettingen

Hundegebell aus einem geparkten Transporter hat am Sonntagvormittag im nordschwäbischen Oettingen aufmerksame Bürger alarmiert: Sie verständigten die Polizei. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Tierheims Nördlingen und des Veterinäramts befreiten die Beamten sechs Welpen aus dem Transporter. Sie waren in verdreckte Käfige eingesperrt, dehydriert und ausgehungert.

Welpen erholen sich im Tierheim

Die Welpen wurden ins Nördlinger Tierheim gebracht, wo sie sich sofort auf die Wassernäpfe stürzten. Laut Tierheimleiterin Manu Kaußen müssen sich die Tiere nun erst mal erholen, bevor sie vermittelt werden können.

Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Tierschmuggler

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Hunde von Rumänien nach Frankreich gebracht werden sollten. Der Transporter war bereits in der Vergangenheit zum Schmuggeln von Welpen benutzt worden. Gegen den Fahrer wird nun strafrechtlich ermittelt.

Illegaler Welpenhandel hat in der Pandemie zugenommen

Nach Angaben der Nördlinger Tierheimleiterin Manu Kaußen hat der Schmuggel von Welpen seit Beginn der Corona-Pandemie immer stärker zugenommen. Die Nachfrage nach Hunden ist nämlich gestiegen. Bei Züchtern in Deutschland sind Welpen daher oft kaum mehr zu bekommen. Die Tiere, die häufig illegal aus dem Ausland geschmuggelt werden, sind oft in einem sehr schlechten Zustand. In Nürnberg hatte die Polizei erst am Wochenende 101 Hundewelpen beschlagnahmt.