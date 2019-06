28.06.2019, 06:46 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Hunderttausende werden zum Regensburger Bürgerfest erwartet

In Regensburg herrscht in den nächsten drei Tagen Ausnahmezustand. Bis Sonntag werden mehrere Hunderttausend Besucher beim Bürgerfest erwartet. Der Bayerische Rundfunk hat seine Bühne wieder traditionell in Stadtamhof.