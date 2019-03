Zehntausende Narren feiern in Nürnberg und Würzburg

Rotes Kreuz hilft bei Alkoholvergiftungen und Schnittverletzungen

Auch in den anderen Regionen des Freistaats standen Tausende an den Straßenrändern, verfolgten das Faschingstreiben auf den Wagen und feierten mit Partymusik und Alkohol. So kamen mehrere zehntausend Menschen in Aschaffenburg zum Zug in die Innenstadt.

Einem Polizeisprecher zufolge verliefen die Faschingsfeiern größtenteils friedlich. 15 Menschen wurden in Würzburg nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes in Krankenhäuser gebracht, vorwiegend wegen Alkoholvergiftungen und Schnittverletzungen.

Messerstecher bei Dillinger Nachtumzug

Nicht ganz so friedlich ging es beim Dillinger Nachtumzug zu. Dort hatte am Samstagabend ein 17-Jähriger nach einem heftigen Streit zwei Personen mit einem Messer verletzt. Der herbeigerufene Notarzt musste bei einem der Opfer eine stark blutende Wunde am Unterarm versorgen. Die Polizeibeamten konnten den flüchtenden Täter kurze Zeit später in Dillingen festnehmen. Er wurde am Samstag wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Angriff auf Sanitäter bei Faschingszug in Rimpar

Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich beim Faschingszug in Rimpar am Samstag. Bei dem Versuch des Roten Kreuzes einer Frau zu helfen, ging der alkoholisierte Partner dazwischen und trat einem ehrenamtlichen Sanitäter in den Bauch. Einen weiteren Rotkreuzler drohte er, umzubringen. Security-Mitarbeiter kamen den Sanitätern zu Hilfe.

Rosenmontag: Gewitter- und Sturmwarnung in Bayern

Ob die Narren auch noch in den kommenden zwei Tagen so ausgelassen weiterfeiern können, ist ungewiss. Meteorologen erwarten am Rosenmontag teils sturmartige Böen. Betroffen sind besonders Teile Nordbayerns. Aber auch im restlichen Freistaat, vor allem in hohen Mittelgebirgs- und Alpenlagen, muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Das könnte vor allem den Oberfranken Probleme machen, die am Faschingsdienstag nochmals richtig aufdrehen wollen. Zehntausende Faschingsnarren werden in Bamberg erwartet, wenn unter dem Motto "Der Gablmoo rockt den Ziegelbau über und unter dem Wasser" Themen, die das Jahr 2018 bewegten oder 2019 bewegen, erlebbar werden sollen.

Die Faschingszeit feiert in Hof am Dienstagabend ihr großes Finale, beim "Kehraus" der Narhalla Hof. Um 19.11 Uhr öffnen sich die Türen der Bürgergesellschaft zum großen Narhalla-Kehraus. Das BR Fernsehen überträgt live in Auszügen.