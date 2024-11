Hunderte Schafe ziehen durch Nürnberg

17.11.2024, 17:48 Uhr Bildbeitrag

Lautes Blöken an ungewohnter Stelle: Rund 600 Schafe sind am Sonntag durch die Nürnberger Innenstadt gezogen. Auf dem Weg von der Sommerweide in das Winterquartier mussten sie quer durch die Altstadt.

Von BR24 Redaktion