Hunderte Rosenheimer demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Demonstration in Rosenheim: Transparente und Kinder

Die Demonstration startete friedlich. Die meisten hielten Abstand, viele trugen eine Maske. Auf den Transparenten gemäßigter Demonstranten waren Sprüche wie "Achtsamer Umgang: Ja! Aber keine Panikmache" zu lesen. Andere Demonstranten schickten ihre Kinder in die Menge. Begleitet von Applaus hielten sie Plakate mit dem Text "Unterricht ohne Maskenpflicht" in die Höhe. An einer kurzfristig angemeldeten Gegendemonstration in Rosenheim nahm circa ein Dutzend Menschen teil.

"Querdenken"-Demo wird zu Gottesdienst

Seit Wochen organisiert die Initiative Querdenken bundesweit Anti-Corona-Demonstrationen, am Wochenende etwa in Wasserburg. In München demonstrierten vor zwei Wochen rund 2.000 Menschen und deklarierten die Kundgebung kurzerhand zu einem Gottesdienst, um Teilnehmerbeschränkungen zu umgehen. Ministerpräsident Söder hat kürzlich vorgeschlagen, die Initiative vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

"Querdenken"-Demos: Friedlich in Bayern, Blockaden in Frankfurt

