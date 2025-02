Hunderte rätseln bei Deutscher Quizmeisterschaft in Fürth

Es ist laut in der Stadthalle Fürth und trotzdem sind die vielen Menschen hier alle ganz konzentriert. Es ist die Deutsche Quizmeisterschaft 2025. Frage 41 lautet: "Welche Sprache wird in einem lusophonen Land gesprochen?" Wer die richtige Antwort – Portugiesisch – in den Lösungsbogen einträgt, ist dem Sieg im Doppelwettbewerb schon einen Schritt näher.

Gespielt wird in dieser Runde im Zweier-Team. "Wir haben hier über 450 Leute, die hier bei den deutschen Quizmeisterschaften mitmachen. Die kommen aus ganz Deutschland, ein paar sogar aus Österreich und der Schweiz", so Kassandra Kokkala, Vorsitzende des Deutschen Quiz-Vereins e. V.

Ruhm und Ehre für die Besten

Die Deutsche Quizmeisterschaft findet am Samstag und Sonntag statt. Im Lauf des Wochenendes stehen verschiedene Wettbewerbe an: Einzel-, Doppel-, Team- sowie Buzzerwettbewerbe. Beim Einzelquiz bekommt der Spieler 150 Fragen aus zehn Kategorien gestellt.

Zweimal 45 Minuten dauert dieser Wettbewerb. Die besten Spielerinnen und Spieler und Teams werden am Ende geehrt. Bei der Deutschen Quizmeisterschaft gibt es kein Geld zu gewinnen, dafür Pokale, Medaillen und natürlich Ruhm und Ehre in der Quizszene.

Spieler sind Promovierte, aber auch Menschen ohne Schulabschluss

"Das Schöne hier ist, man kann quizzen, man kann besser wissen, man kann klugscheißen, ohne dass einen irgendjemand dafür komisch anguckt oder verächtliche Blicke zuwirft", sagt Kassandra Kokkala.

Vielmehr würden die Teilnehmenden sich gegenseitig bewundern oder noch einen obendrauf setzen. Demnach sitzen hier Promovierte neben Menschen ohne Schulabschluss – die Meisterschaft sei ein "total soziales Event".

Verschiedene Absichten für Teilnahme

"Also natürlich kommen viele Leute mit Gewinnabsicht, aber auch sehr viele, die einfach Spaß am Quizzen haben", so Svenja Dahmen, die stellvertretende Vorsitzende des Quiz-Vereins. Als Vorbereitung würden einige der Spielerinnen und Spieler bewusst Allgemeinwissen dazulernen und sich vor dem Event gezielt über die aktuelle Nachrichtenlage informieren.

Für einen Großteil der Spielenden geht es aber vor allem um den Spaß am Event und die Freude am Rätseln in der großen Runde. "Ich bin hier nicht hergekommen, um irgendwas zu gewinnen. Die Leute, denen ich das erzählt habe, die haben mir dann viel Erfolg gewünscht und 'du rockst das!'", erzählt Spieler David. "Aber ich habe dann gesagt 'ich bin halt da, um mitzumachen', weil die anderen Leute einfach so gut sind."

Fragen aus verschiedenen Kategorien

Die Fragen kommen direkt vom Deutschen Quiz-Verein. Mitglieder, die sich bei anderen Quiz-Events schon bewiesen haben, dürfen ihre Fragen in die Bögen einarbeiten. Von Geschichte über Biologie und Geografie ist alles dabei.

Manche der Fragen sind auch bebildert: "In welcher Tonart ist das abgebildete Lied geschrieben?" will Frage 90 in Runde 5 wissen – darunter Noten in vier Zeilen. Ohne gewisse Grundkenntnisse in Musik eine kaum lösbare Aufgabe.

Auflösung in großer Runde

Nach der Runde werden die richtigen Antworten von der Moderation laut durchgesagt. Immer wieder geht ein Raunen durch die Menge: Während der eine sich freut, verzieht der andere das Gesicht. "Das ist knackig, hat ein ordentliches Niveau auf jeden Fall", sagt einer der Spieler. David nickt entspannt: "Ich bin sehr zufrieden, die Runde war gut". Seine Quizpartnerin und er klatschen sich fröhlich ab.

Quizzen wird beliebter

Zufrieden sind bisher auch die Veranstalter: "Unser Eindruck ist, dass Quizzen an Beliebtheit gewinnt", so Svenja Dahmen. In diesem Jahr haben sie mehr Anmeldungen als im Vorjahr. Nur, um Fragen zu beantworten wie Frage 14: "Spaghetti" ist nicht nur ein Begriff für Pasta, sondern auch für eine Sorte welches Gemüses mit dem wissenschaftlichen Namen Cucurbita Pepo? Kleiner Tipp: Die Farbe Orange.