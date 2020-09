Hunderte protestieren in Nürnberg gegen Maskenpflicht

Etwa 650 Menschen protestierten am Sonntag vor der Meistersingerhalle in Nürnberg gegen die beschlossene Maskenpflicht an weiterführenden Schulen. Diese soll in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres bestehen.

Demo-Teilnehmer befürchten psychologische Probleme

Neben einigen Schülerinnen und Schülern nahmen vor allem Eltern und Großeltern an der Aktion teil. Die Redner bezeichneten die Maskenpflicht als "unzumutbar". Sie fürchteten außerdem psychologische Schäden bei den Schülern.

Beschluss nach Schulgipfel

Nach einem Schulgipfel mit Vertretern von Schülern, Eltern und Lehrern hatte die Staatsregierung beschlossen, eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht zum Schuljahresanfang einzuführen. Ziel sei ein guter Start in den Regelbetrieb unter Hygieneauflagen – gerade vor dem Hintergrund des Infektionsrisikos durch Reiserückkehrer, hatte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) damals erklärt.