Hunderte Menschen im Münchner Frauendom geimpft

Bei strahlendem Wetter fanden heute wieder viele Menschen den Weg in die Münchner Frauenkirche. Der Touristen-Hotspot war für einige jedoch auch eine Zwischenstation auf dem Weg in den Pfarrsaal am östlichen Ende der Gotischen Kirche mit den berühmten Türmen. Dort bietet die Dompfarrei derzeit ein niederschwelliges Impfangebot für alle Interessierten an.

Im Pfarrsaal wartet ein mobiles Impfteam, bestehend aus mehreren Mitarbeitern des Rettungsdienstes MKT und einer in der Nähe gelegenen Arztpraxis. Alle gängigen Impfstoffe von Biontech bis Johnson & Johnson können hier verabreicht werden. "Gestern haben wir ungefähr 100 Menschen gespritzt. Heute werden wohl noch mehr kommen", so Ärztin Dr. Barbara Buchali.

Impfangebot für Menschen in schwierigen Lebenssituationen

Seit gestern läuft die zweitägige Aktion am Liebfrauendom. Dompfarrer Monsignore Klaus Peter Franzl möchte vor allem Menschen in schwierigen Lebensbedingungen ansprechen. An der Eröffnung gestern Nachmittag nahm auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, CSU teil. Er sagte: "Ich freue mich, dass die Kirche gezielt auch Menschen anspricht, die sich aufgrund ihrer prekären Lebenssituation schwertun, das reguläre Impfangebot zu nutzen."

Auch einige Touristen waren da

Das sei auch das Ziel der Impfaktion, mit der die Metropolitan- und Pfarrkirchenstiftung des Doms den Erfolg der bundesweiten Impfkampagne unterstützen möchte. Das Angebot nahmen nicht jedoch nicht nur Bedürftige wahr, sondern etwa auch Touristen, mit denen sich das mobile Impfteam auf Englisch verständigte.