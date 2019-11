Hunderte Landwirte demonstrieren für mehr Wertschätzung

Hunderte Landwirte haben am Abend in Passau und Bad Füssing für mehr Wertschätzung und weniger Vorschriften demonstriert. Sie fuhren bei Veranstaltungen von Bundeslandwirtschaftsminsterin Julia Klöckner und Ministerpräsident Markus Söder mit ihren Traktoren auf. Zusammengenommen waren es wohl mehr als 1.000 Demonstranten.

Bauern als Buhmänner?

Grundwasserbelastung und Insektensterben würde allein ihnen angehängt mit der Folge immer strengerer Vorschriften, obwohl es noch andere Verursacher gebe. Die Verbraucher wollten beste Lebensmittel zum billigen Preis. CDU-Politikerin Klöckner erwiderte in Passau, auch sie halte nichts davon, die Landwirtschaft einseitig an den Pranger zu stellen. So trage die Branche zum Beispiel nur sieben Prozent zum CO2-Ausstoß bei.

Förderprogramme für Tierwohl

Viele sähen in Landwirten Tierquäler, Ackergiftverbringer und Betreiber von Agrarfabriken. Die Verbraucher würden viel fordern, dann aber doch anders einkaufen. Klöckner mahnte jedoch auch an: "Die Bevölkerung erwartet mehr". Deshalb gebe es Förderprogramme für Landwirte, die mehr für das Tierwohl tun wollen, zum Beispiel für Stallumbauten. Klöckner kündigte eine Wertschätzungskampagne für die Landwirtschaft an. Eine Roadshow soll im kommenden Jahr in die Städte fahren, um die Bevölkerung zu informieren.

Auch Söder stellt sich den Demonstranten

In Bad Füssing passten demonstrierende Landwirte Ministerpräsident Markus Söder ab. Auch er zeigte Verständnis und bot an, das Gespräch bei einem Treffen in München fortzusetzen: "Ich verstehe die Leute auch. Da gibt es große Entscheidungen aus Brüssel, aus Berlin. Wir versuchen ja dann immer so ein bisschen, das praxisnah zu machen. Das klappt auch nicht immer, da kann man auch noch manches besser machen." Das Verständnis zwischen Stadt und Land habe nachgelassen. Die Qualität der Nahrungsmittel und das Tierwohl müssten eingehalten werden, die Qualität des Wassers stehe an erster Stelle. Aber man sei in einem guten Dialog, so Söder.

Bauern wollen mitreden

Genau diesen Dialog fordert auch Miachel Federl von der Protestbewegung "Land schafft Verbindung": "Für uns das Wichtigste: Wir wollen mitreden. Wir wollen mit am Tisch sitzen. Was uns in Bayern besonders auf den Nägel brennt ist die Düngeverordnung. Das geht Herrn Söder an, die Ausweisung der roten Gebieten ist Ländersache. Thema Insektenschutz: Es müssen alle Beteiligten mit in die Pflicht genommen werden, nicht nur die Landwirtschaft in die Pflicht genommen werden."