Hunderte gedenken der Opfer des OEZ-Attentats in München

Symbolische Umbenennung des Denkmals am OEZ

Vor der Kranz- und Blumenniederlegung, dem Abschluss der Gedenkfeier, wurde das Denkmal symbolisch unbenannt: München hatte zuvor in enger Abstimmung mit den Angehörigen beschlossen, dass die Inschrift künftig lauten soll: "In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22. Juli 2016".

Zunächst war die Tat als "Amoklauf" bezeichnet worden - in der Öffentlichkeit und auch auf der Inschrift des Denkmals. Inzwischen gilt die Tat auch offiziell als rassistisch motiviertes Verbrechen.

Auch die Politikerin Claudia Stamm (mut-Partei) verwies in ihrer Rede bei der Gedenkfeier darauf, wie wichtig es sei, die Tat nun als das zu benennen, was sie war: ein "rassistisches, rechtsextremes Attentat". Die neue Inschrift soll im Herbst eingefügt werden.

Heftige Kritik an der ursprünglichen Bewertung des Attentats

Am 22. Juli 2016 hatte der 18-jährige Schütze David S. am OEZ neun Menschen und sich selbst erschossen. Es gab mehrere Verletzte. Die meisten der neun Todesopfer hatten einen Migrationshintergrund. Der rechtsextreme David S. litt an psychischen Problemen.

Die Ermittler hatten die Tat lange nicht als politisch motiviert, sondern als Racheakt eingestuft, obwohl es an der rechtsradikalen und rassistischen Gesinnung des Schützen keine Zweifel gab. An dieser Bewertung gab es heftige Kritik. Mehr als drei Jahre nach der Tat ordnete sie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) dann doch als politisch motiviert ein.