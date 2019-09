Wieder Demos in Bayern für den Klimaschutz

Die Aktionen der Umweltaktivisten markieren den Abschluss der "Week for Climate" – der Woche fürs Klima. In ganz Deutschland haben Fridays-for-Future-Ortsgruppen eine Woche lang unterschiedliche Protest- und Informationsveranstaltungen organisiert. So demonstrierten zum Beispiel junge Aktivisten am Dienstag in Coburg für den Schutz der Moore.

Weltweite Demonstrationen für den Klimaschutz

Die anhaltende Diskussion über das Klima bewegt die Menschen. Am vergangenen Freitag gingen laut Schätzungen weltweit vier Millionen Menschen für das Klima auf die Straße, allein 1,4 Millionen davon in Deutschland. In Bayern beteiligten sich Zehntausende an den weltweiten Klimaprotesten. In München waren es nach Polizeiangaben rund 40.000 Menschen. In Augsburg zogen laut Polizei mindestens 4.500 Demonstranten durch die Stadt, in Würzburg 5.000, in Nürnberg waren es etwa 3.000 Teilnehmer.

Auch heute plant die Bewegung Fridays for Future erneut Aktionen und Kundgebungen in Dutzenden Ländern weltweit. Den ganzen Tag über wird in Neuseeland, Australien, Europa und Nordamerika demonstriert.

In Kanada möchte Klimaaktivistin Greta Thunberg an einer Großkundgebung in Montreal teilnehmen. Thunberg hatte in dieser Woche mit ihrem emotionalen Auftritt beim UN-Klimagipfel wiederholt zahlreiche Diskussionen ausgelöst.