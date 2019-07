Hunderte demonstrieren gegen Tierquälerei im Allgäu

Nach den Berichten über mutmaßliche Tierquälerei in einem Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach im Unterallgäu haben heute 800 Menschen dort demonstriert. Sie forderten die sofortige Schließung des Großbetriebs.

Die Demonstranten hatten sich mittags zunächst auf dem Marktplatz in Bad Grönenbach versammelt, um mit Plakaten und Spruchtafeln ihren Unmut über die Zustände bei dem Großbauern zum Ausdruck zu bringen. Mit Sprüchen wie "Keine Subventionen für Massentierhaltung" forderten sie zudem ein Umdenken in der Politik.

Demonstration vor dem Hof

Zur Demonstration aufgerufen hatte die Kleinpartei V-Partei³, 2016 gegründet mit dem Leitsatz "Wir lieben das Leben". Vertreter der Grünen, der ÖDP und der Umweltschutzorganisation Greenpeace nahmen ebenfalls an der Kundgebung teil.

Gemeinsam mit etwa 100 Zuschauern wurde nach einem zwei Kilometer langen Fußmarsch schließlich vor dem Milchviehbetrieb demonstriert. Vor dem Hof, dessen Tore mit Gitterzäunen abgeriegelt waren, prangerte eine Tierärztin in einem Redebeitrag die angeblichen tierquälerischen Praktiken in dem Betrieb an.

Verein Soko Tierschutz lehnte Teilnahme ab

Aufgedeckt wurden die Missstände in dem Großbetrieb von der Tierrechtsorganisation "Soko Tierschutz" aus Planegg. Über mehrere Wochen hatte der Verein in den Ställen des Hofs mit 1.800 Kühen gedreht und die Aufnahmen dem ARD- Politikmagazin "Report Mainz", dem ARD-Magazin "Fakt" und der "Süddeutschen Zeitung" zur Verfügung gestellt. Sie zeigen, wie Kühe getreten und geschlagen oder mit einem Traktor durch einen Stall geschleift werden. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt inzwischen.

Die Soko Tierschutz nahm an der Kundgebung allerdings nicht teil. Ihrer Meinung nach geht es der V-Partei³ nicht so sehr um die Versäumnisse des Stallbetreibers, sondern vielmehr um Werbung in eigener Sache. Seit den Hassbotschaften und einer Drohung gegen den Landwirt habe sich das öffentliche Meinungsbild verändert, sagen die Tierschützer. Wäre es heute zu Ausschreitungen gekommen, hätte dies nach ihrer Meinung weitere Sympathien in der Bevölkerung für den Großbauern hervorgerufen.