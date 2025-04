Hunderte demonstrieren gegen Exen an Bayerns Schulen

Rund 500 Schüler, Eltern und Pädagogen sind nach Veranstalterangaben am Sonntag in München auf die Straße gegangen, um gegen unangekündigte Exen und Abfragen an Schulen zu demonstrieren. Das waren weniger als die von den Organisatoren erhofften 1.000 Teilnehmer. Am Samstag gab es auch eine Demo in Nürnberg, dort protestierten 50 Menschen.

"Wir haben einen langen Atem"

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern will an diesem Dienstag im Landtag eine Petition mit fast 54.000 Unterschriften gegen unangekündigte Tests in Bayerns Schulen überreichen. Die Jugendlichen wollen die Petition der CSU-Bildungspolitikerin Ute Eiling-Hütig übergeben.

"Wir haben einen langen Atem und wir werden immer mehr", erklärte die 17 Jahre alte Initiatorin Amelie bei der Kundgebung in München. "Die Politik muss uns Schülerinnen und Schüler ernst nehmen". In Nürnberg betonten die Redner etwa, kurzfristiges Auswendiglernen sei das genaue Gegenteil von nachhaltigem Lernen und dem Erwerben anderer Fähigkeiten. Exen und Abfragen seien ein "Machtinstrument im Klassenzimmer".

Söder gegen Abschaffung der Exen

Unterstützt wird die Petition unter anderem vom Bayerischen Elternverband (BEV). Auch Grüne und SPD im Landtag machen sich für eine Abschaffung von Exen und Abfragen stark. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Leistungsnachweise unter die Lupe zu nehmen - und auch, ob sie angekündigt werden sollten oder nicht. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach daraufhin ein Machtwort: "Exen und Abfragen werden natürlich bleiben." Als Grund führte er an, dass eine Abschaffung die Leistungsdichte verschlechtern würde.

Der Bayerische Philologenverband - die Interessenvertretung der Gymnasiallehrerinnen - spricht sich ebenfalls gegen das geforderte Aus für Exen aus. Das Hauptproblem sei die Prüfungsdichte insgesamt, "die Stress und bei manchen leider auch übermäßigen Druck auslösen kann".