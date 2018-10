Hunderte Blutplasma-Spender fehlen in Nürnberg

Das Unternehmen will das Jubiläum zum Anlass nehmen, um Spender zu werben und auf die Notwendigkeit von Plasmaspenden hinzuweisen.

Blutplasma nicht synthetisch herstellbar

Nach Angaben von CSL Plasma besteht mehr als die Hälfte unseres Blutes aus Blutplasma. Die gelbliche Flüssigkeit bilde die Grundlage für viele Arzneimittel und könne nicht synthetisch hergestellt werden. Vor allem Menschen mit Blutgerinnungsstörungen, der sogenannten Bluterkrankheit, seien auf Medikamente aus Plasma angewiesen. Ihr Körper produziere nicht genügend Gerinnungsstoffe. Schon bei kleinen Verletzungen können sie eine große Menge Blut verlieren oder sogar sterben. Bereits ein krankes Kind benötige bis zu 100 Spenden im Monat, so CLS Plasma. In Deutschland seien rund 5.000 Menschen von dieser Krankheit betroffen. Auch Menschen mit einer geschwächten Immunabwehr brauchen regelmäßig Plasma, so das Plasmacenter. Ihr Körper könne ohne Hilfe von außen keine Infektionen abwehren. Nur durch Plasmapräparate sei es ihnen möglich, ein vergleichsweises normales Leben zu führen.

Plasmaspende ab 18 Jahren möglich

Bei der Blutplasmaspende wird wie bei der normalen Blutspende Blut entnommen. Allerdings gibt es einen großen Unterschied: Bei der Blutentnahme wird das Plasma von den restlichen Bestandteilen des Blutes getrennt. Alles was nicht zum Blutplasma gehört, wird wieder dem Körper zugeführt. Das ist der Grund, warum Plasmaspenden viel öfter möglich sind als normale Blutspenden, so das CSL Plasmacenter. Wer Blutplasma spenden will, muss zwischen 18 und 68 Jahre alt und gesund sein. Außerdem muss er einen gültigen Personalausweis vorlegen können.