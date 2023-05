Artikel mit Bildergalerie

Hunderte Besucher bei Donaufest in Niederalteich

Zum 20. Mal haben am Sonntag der Bund Naturschutz in Bayern und andere Verbände in Niederalteich die frei fließende Donau gefeiert. Hunderte Menschen folgten der Einladung.