Hunde-Wettrutschen: In Bamberg beginnt die Freibad-Saison

Hundepool statt Schwimmerbecken: In Bamberg beginnt die Freibad-Saison – allerdings nur für Hunde. Wie die Stadtwerke mitteilen, werden das Stadionbad und das Freibad in Gaustadt dafür umfunktioniert.

Hunde-Wettrutschen: Die Gewinner bekommen Preise vom Metzger

Am Osterwochenende ist nach Angaben der Stadtwerke zudem Deutschlands erstes Hunde-Wettrutschen geplant. Gestartet wird in drei Gewichtsklassen, den Gewinnern winken Preise von einer Metzgerei. Während Frauchen und Herrchen eine Maske tragen müssen, gilt für die Vierbeiner eine Impfpflicht: Die Tiere müssen gegen Tollwut geimpft sein.

Hundebadetage gelten in Bamberg bis auf Weiteres

"Nach wie vor ist unklar, wann und wie wir Freibäder für Menschen öffnen dürfen. Deshalb schließen wir jetzt zumindest für die Hunde auf", erklärt eine Sprecherin der Stadtwerke die für Bamberg ungewöhnliche Maßnahme. Normalerweise gibt es in Bamberg erst zum Ende der Freibadsaison im September einen Hundebadetag.

Die Hunde-Aktion würde so lange laufen, bis die Freibäder regulär öffnen dürfen. Bevor die ersten Schwimmer ins Bad dürfen, werde das Wasser abgelassen, betonen die Stadtwerke in ihrer Mitteilung. Nach Angaben der Betreiber ist Bamberg die erste Stadt in Deutschland, die in diesem Jahr die Freibäder öffnet.