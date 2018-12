Hunde mit Rasierklingen getötet - 10.000 Euro für Hinweise

Fred Kerschers Hündinnen wurden mit präparierten Ködern getötet. In Wurstscheiben hatte ein unbekannter Täter Rasierklingen versteckt und sie über den Zaun in den Garten des Hundetrainers geworfen. Auch eine Not-Operation kam zu spät, die Hündinnen starben: Bei Wendy (11 Jahre) wurden 14 Rasierklingen im Magen gefunden, bei Chuona (4 Jahre) drei.

Wegen Schnee: Rasierklingen nicht gesehen

"Gemerkt haben wir es, als es zu spät war", sagt Kerscher dem BR. Er vermutet, dass die Hündinnen die Köder am Mittwochabend fraßen. Es schneite an diesem Tag, die Köder wären schwer zu sehen gewesen. Chuona hat sich kurz darauf übergeben, lief danach aber wieder normal herum. "Da denkst du dir erst einmal nicht viel dabei. Hunde übergeben sich eben", sagt Kerscher. Als am Donnerstag jedoch auch Wendy Fieber bekam und ständig hächelte, vermutete Kerscher, dass etwas nicht stimmte. Zunächst fuhr er mit seinen Hündinnen am Freitagmorgen zum Tierarzt, der gab ihnen eine Spritze. Eigentlich wollte er die Hündinnen röntgen, doch das Röntgengerät war kaputt, wie Kerscher erzählt. Kerscher solle sie also weiterhin beobachten.

Daheim habe Chuona dann eine Rasierklinge erbrochen. Kerscher packte seine Hunde ins Auto und fuhr sofort in die Tierklinik nach Regensburg. Doch auch die Not-Operationen kamen zu spät. Später, am Samstag, habe Kerscher weitere 20 bis 30 Rasierklingen in seinem Garten gefunden. "Der Schnee war weg, es hat geregnet. Da hat man sie gesehen."