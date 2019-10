Hunde erschossen: Jäger akzeptiert Urteil nicht

Weil er zwei Hunde erschossen hat, wurde der Jäger vom Augsburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro verurteilt. Der 53-Jährige hatte zwei Mischlingshunde erschossen, weil diese angeblich immer wieder Wild gerissen haben. Der Amtsrichter hielt das Töten der beiden Hunde dennoch nicht für rechtmäßig, weil die Tiere im Moment des Erschießens nicht beim Wildern waren.

Fall wird das Landgericht beschäftigen

Damit würde der Mann voraussichtlich auch seinen Jagdschein verlieren. Doch der Verteidiger des Jägers hat nun gegen das Urteil Berufung eingelegt, ebenso wie die Staatsanwaltschaft. Damit wird der Fall nun das Augsburger Landgericht beschäftigen, also die nächsthöhere Instanz.

Kopfschuss für Hündin - Halterin erleidet Schock

Der Fall hatte in Königsbrunn für Aufregung gesorgt. Im Juli 2018 hatte der Jäger zwei Hündinnen erschossen. Eine Hündin sei gleich mit dem ersten Schuss tot gewesen, heißt es laut Staatsanwaltschaft. Die zweite sei nur angeschossen worden, so steht es in der Anklage. Der 53-Jährige sei daraufhin zu dem verletzten Tier gegangen und habe es vor den Augen der Besitzerin mit einem Kopfschuss getötet. Die Frau soll dadurch einen Schock erlitten haben.