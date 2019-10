Hunde erschossen: Gericht verurteilt Jäger zu Geldstrafe

Das Augsburger Amtsgericht erklärte den 53-jährigen Jäger aus Königsbrunn für schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen je 50 Euro, also insgesamt 4.500 Euro. Laut Richter Roland Fink hätte der Mann die Hunde nicht erschießen dürfen, da sie zum fraglichen Zeitpunkt nicht auf der Jagd waren. Die ursprüngliche Strafe, die der Jäger nicht akzeptierte - und weswegen der Fall vor Gericht landete - belief sich auf 3.300 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Jäger tötet Hund vor den Augen der Besitzerin

Der Fall hat in Königsbrunn für Aufregung gesorgt. Im Juli 2018 hatte der Jäger zwei Hündinnen erschossen. Eine Hündin sei gleich mit dem ersten Schuss tot gewesen, heißt es laut Staatsanwaltschaft. Die zweite sei nur angeschossen worden, so steht es in der Anklage. Der 53-Jährige sei daraufhin zu dem verletzten Tier gegangen und habe es vor den Augen der Besitzerin mit einem Kopfschuss getötet. Die Frau soll dadurch einen Schock erlitten haben.