Hund verhindert offenbar Wohnungseinbruch

Ein Hund hat am Dienstag in Strullendorf im Landkreis Bamberg offenbar einen Einbruch verhindert. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Bewohner eines Hinterhauses der Lindenallee seine Wohnung in verwüstetem Zustand vorgefunden, als er von der Arbeit nach Hause kam. Anscheinend war der Hund des Mannes in Rage geraten und hatte im Bereich eines gekippten Fensters Schäden angerichtet.

Blutspuren am Fenster: Polizei sucht Zeugen

Blutspuren auf der Fensterbank deuten demnach darauf hin, dass ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin durch das Fenster gefasst hätten und versucht hatten, einzubrechen. Dann hätte der Hund zugebissen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Unbekannte dann verletzt flüchten musste. Die Ermittler suchen Zeugen.