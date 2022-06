Hund und Herrchen in Landshut von Baum gerettet

In den Isarauen in Landshut hat die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend einen Mann und dessen Hund von einem Baum gerettet. Das hat ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut am Montag mitgeteilt.

Feuerwehr-Rettungsaktion für Hund und Herrchen

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Hundehalter konnte von den Einsatzkräften mit einer Steckleiter vom Baum geholt werden. Ein Feuerwehrmann stieg anschließend absturzgesichert auf acht Meter Höhe hinauf. Dort sicherte er dann den Beagle-Mischling mit einer Leine, legte ihn sich über die Schultern und stieg wieder nach unten. Besonders lange mussten Hund und Herrchen nicht auf dem Baum ausharren, denn das Frauchen war auch auf dem Spaziergang dabei und rief die Rettungskräfte.

Hund Willy traute sich nicht mehr runter

Angefangen hatte der Ausflug auf den Baum, als der zweieinhalbjährige Hund namens "Willy" auf den schräg liegenden Stamm hinaufrannte und sich dann aber nicht mehr herunter traute. Sein Herrchen wollte ihm zu Hilfe kommen. Nach sechs Metern ging es aber für ihn nicht mehr weiter. "Alle Beteiligten überstanden die Rettungsaktion ohne größere Blessuren und waren am Ende froh, wieder vereint am Boden zu sein", so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Landshut.