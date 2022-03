Hund springt in Rezat, Halter hinterher, Feuerwehr rettet alle

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend in Windsbach zwei Spaziergänger und deren Hund aus der Fränkischen Rezat gerettet. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Windsbacher mit ihrem Berner Sennenhund an der Wehranlage der Alten Mühle unterwegs. Als der Hund an einer Stelle mit tiefem Wasser und einer seitlichen Einfassung in Form einer Betonmauer in den Fluss sprang, wollten die beiden den Hund retten und sprangen hinterher.

Spaziergänger wurden ins Krankenhaus gebracht

Damit gerieten sie nach Polizeiangaben selbst in Lebensgefahr. Zeugen haben die Feuerwehr verständigt, dass die beiden Hilfe benötigten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Windsbach und Neuendettelsau halfen den Spaziergängern und ihrem Hund aus dem Wasser, da sie es von alleine nicht mehr schafften. Anschließend wurden sie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Hund konnte bei einer Freundin der beiden unterkommen.