Hund samt Ersthelfer muss gerettet werden

Der Hund eines Berliner Urlaubers hat gestern in der Gemeinde Wald (Lkr. Cham) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 50-jährige Hundebesitzer war mit dem Golden Retriever in einem Waldstück spazieren. Dabei stürzte der Hund einen Abhang hinunter und drohte, in einen Weiher zu fallen.

Helfer kam und brauchte dann selber Hilfe

Der Berliner lief zu einem nahe gelegenen Einkaufsmarkt, um Unterstützung zu holen. Zwei hilfsbereite Männer kamen mit. Einer davon ließ sich mithilfe von Spanngurten die Böschung hinab zu dem verängstigten Hund. Das Problem: Er kam aus eigener Kraft nicht mehr die Böschung hinauf. Die Feuerwehr musste dazugeholt werden. Sie befreite schließlich Mann und Hund aus der misslichen Lage.