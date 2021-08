"Hund beißt Hund": Besitzerin verklagt Hunde-Kita

Ihr Hund habe in der Münchner Hundetagesstätte schon zweimal Probleme mit anderen Vierbeinern gehabt, sagt die Besitzerin. Einmal habe er danach Wunden gehabt, die unter Narkose genäht werden mussten. Ein andermal sei der Hund so ins linke Ohr gebissen worden, dass es nun herabhänge. Nun hat sie am Amtsgericht München gegen die Einrichtung geklagt.

Hundehalterin fordert 2.000 Euro Entschädigung

Wegen der Wertminderung und für die Behandlung des Tieres fordert die Besitzerin am Amtsgericht München von der Hundetagesstätte nun 2.000 Euro. Ihr Hund sei nicht ausreichend beaufsichtigt worden. Es sei genug Personal da gewesen, sagt dagegen die Tagesstätte. Aber der Hund habe sich teils aggressiv verhalten.

Sorgfaltspflicht nicht verletzt

Uneinig war man sich vor Gericht auch, ob das Tier überhaupt an beiden fraglichen Tagen in der Einrichtung war oder nur an einem. An diesem sei die Sorgfaltspflicht jedenfalls nicht verletzt worden, urteilte die Richterin. Die Klage wurde in dem Punkt abgewiesen, in einem anderen gab das Gericht aber der Frau recht: Die Tagestätte muss ihr noch Auskunft geben, wem der Hund gehört, der ihren Vierbeiner erwiesenermaßen gebissen hat. Das hatte die Einrichtung unter Hinweis auf den Datenschutz abgelehnt.