Humus-Projekt in Bayreuth: Regenwürmer für den Klimaschutz

An einer weiteren Station zeigt Daniel Hornstein den Viertklässlern verschiedene Bodenarten: Humus, Sand und gemischte Gartenerde. Die Kinder füllen die Bodenarten in Plastikeimer und lassen dann Wasser hindurch fließen. Dabei merken sie, dass die gemischte Erde das Wasser am besten speichert. Ein solcher Boden eignet sich gut für die Landwirtschaft und den Garten.

Humus-Projekt bietet kostenlose Workshops an

Das Humus-Projekt in Bayreuth gibt es seit etwa einem Jahr. In Schulen und in der Garten-Werkstatt am Bayreuther Stadtrand bringen die Verantwortlichen Kindern und Erwachsenen näher, wie wichtig ein fruchtbarer Boden für den Klimaschutz ist. Außerdem werden Workshops angeboten, zum Beispiel zum Bau von Wurmkompostkisten, dem Herstellen von Kompost oder Pflanzenkohle oder dem Bau einer Kompost-Toilette. Im Wurmcafé können sich Gärtner untereinander austauschen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz gefördert. Allerdings stehen die Fördergelder nur noch bis August zur Verfügung.

Info: Anmeldung zu den Workshops per E-Mail an humus@solawi-bayreuth.org oder per Telefon, 0176/21 64 28 66. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Projekts. Die Angebote sind kostenlos.