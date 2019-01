Hummel-Museum in Massing vor dem Aus

Mit ihren Hummel-Figuren ist sie bis heute eine der weltweit bekanntesten Künstlerinnen aus Deutschland: Berta Hummel aus dem niederbayerischen Massing (Lkr. Rottal-Inn). Die größte Sammlung ihrer Figuren ist in ihrem Geburtshaus ausgestellt. Doch das Hummel-Museum steht jetzt aus finanziellen Gründen vor dem Aus.

Rettung in Sicht

Die Rettung könnte vom Bezirk Niederbayern kommen. Der kann sich am Eingang zum Niederbayerischen Freilichtmuseum in Massing einen Anbau für die Sammlung Hummel vorstellen, sagt der stellvertretende Bezirkstagspräsident Thomas Pöckl im BR Interview. Damit das Erbe der weltweit erfolgreichen Künstlerin nicht noch zum Spekulationsobjekt wird. Im Archiv befinden sich nämlich auch noch über 1.000 teilweise unbekannte Werke der Berta Hummel. All das steht auf dem Spiel. Ein Architektenwettbewerb soll Vorschläge für den Neubau der Sammlung Hummel in Massing bringen.

Neben den weltberühmten Hummelfiguren und den Originalvorlagen aus der Hand der Künstlerin soll auch künftig die andere, unbekannte moderne Seite der Berta Hummel gezeigt werden, versichert der Chef des Freilichtmuseums Martin Ortmaier.

Entscheidung steht noch aus

Noch ist unklar, wo das Erbe der Berta Hummel künftig tatsächlich gezeigt wird. Im schlimmsten Fall könnte die Sammlung auch als Leihgabe in die USA wandern. Die Chancen für Niederbayern aber scheinen derzeit nicht schlecht. Die Entscheidung soll in den kommenden Monaten fallen.