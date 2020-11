Huml: Weitere Unterstützung für überlastete Gesundheitsämter

In Nürnberg und Fürth schaffen es die Gesundheitsämter nicht mehr alle Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu informieren. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat daher weitere Unterstützung angekündigt.

Weiteres Personal für Fürther Gesundheitsamt

Im Gespräch mit dem BR sagte die Ministerin: "Wir wissen, dass die Ämter vor Ort punktuell wirklich an ihre Grenzen kommen. Da ist es wichtig, reagieren zu können. Wir schauen, dass wir die Ämter mit Personal unterstützen können." Konkret sagte sie zum Beispiel dem Landratsamt Fürth zu, dass sie weiteres Personal hinschicken werde.

Kontaktnachverfolgung via Online-Formular

Das Gesundheitsamt in Fürth konzentriert sich derzeit auf die Erhebung von Neuinfizierten. Alle positiv Getesteten werden nun aufgefordert, ihre Kontaktpersonen in ein auf der Internetseite des Gesundheitsamts bereitstehendes Formular einzutragen. Dieses Formular solle dann umgehend dem Gesundheitsamt übermittelt werden. So könne das Vorgehen beschleunigt werden. Bis Testergebnisse auch dem Gesundheitsamt übermittelt werden, könnten dennoch teilweise Tage vergehen.

In Nürnberg müssen Mitarbeiter des Gesundheitsamts rund 3.000 Anrufe pro Tag bewältigen. Trotz einer Aufstockung des Personals sei das nicht mehr zu schaffen, so die Gesundheitsreferentin der Stadt Nürnberg, Britta Walthelm. Auch in Nürnberg sollen Positiv Getestete ihre Kontaktpersonen selbst informieren und deren Kontaktdaten über ein Formular an das Gesundheitsamt schicken.

Amtshilfe von Polizei und Bundeswehr

Bereits im Sommer sei aber bayernweit mehr Personal aufgebaut worden. Insgesamt hätten die Gesundheitsämter 1.200 Personen neu eingestellt. Auch mit Personal aus anderen Ämtern, von Polizei und Bundeswehr soll weiter unterstützt werden. Viele Gesundheitsämter hatten in den vergangenen Tagen Überlastungen gemeldet.

So beispielsweise im oberfränkischen Coburg. Dort würden laut Aussage einer Sprecherin bis zu 25 Mitarbeiter benötigt. Allerdings könne das Personal nicht so schnell im notwendigen Maße aufgestockt werden. Die Mitarbeiter müssten für die Anforderungen der Tätigkeit zur Kontaktermittlung geeignet sein. Insbesondere im Telefondienst können laut der Sprecherin nur erfahrene Mitarbeiter eingesetzt werden.