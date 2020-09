Huml: Weitere Corona-Reihentests für Lehrer fraglich

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat weitere Corona-Reihentests für Lehrer infrage gestellt. Die Quote der positiv getesteten Lehrkräfte sei sehr niedrig, sagte die Ministerin dem Bayerischen Rundfunk. Deshalb könne es ausreichen, wenn sich Lehrkräfte bei Anzeichen einer möglichen Infektion beim Hausarzt oder in einem der kommunalen Corona-Testzentren testen lassen.

Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte ließ sich testen

Die Reihentestung zum Schulanfang hat nach Humls Worten ergeben, dass nach derzeitigem Stand 46 Lehrkräfte positiv getestet wurden. Rund 60 Prozent der Lehrkräfte in Bayern haben das Angebot angenommen, sich freiwillig testen zu lassen. An 5.600 der rund 6.000 Schulen im Freistaat hat bisher eine Testaktion stattgefunden, sagte Huml. Sie hatte am Freitagmittag eine Grundschule in Fürth besucht, an der gerade die Lehrkräfte getestet wurden.