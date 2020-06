Huml: Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml mahnt, Arztpraxen in der Corona-Zeit nicht zu meiden, sondern dringende Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt appellierte sie:

"Vorsorgeuntersuchungen nutzen! Auch gerade jetzt. Und auch wenn man sonstige Erkrankungen [hat] oder (bei) Notfällen wie Schlaganfall oder auch Herzinfarkt, wenn Anzeichen da sind, bitte dringend zum Arzt gehen." Melanie Huml

Huml: Vorsorgeuntersuchungen für Kinder nicht versäumen

Die Gesundheitsministerin betonte auch, wie wichtig es in Corona-Zeiten sei, die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder nicht zu versäumen, denn "Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern, das ist etwas, was ganz wichtig ist für die Entwicklung des Kindes und eben auch, um die Kinder zu sehen. Um vielleicht auch das ein oder andere erkennen zu können, was vielleicht auch in Familien gerade verbesserungswürdig ist, wo auch wirklich eine Gefahr da ist."

Laut Melanie Huml besteht kein Anlass zur Sorge, sich in einer Arztpraxis mit dem Coronavirus anzustecken:

"Ich kann sagen, dass die Ärzte wirklich gut Vorkehrungen getroffen haben und dass es dort häufig auch separate Wartezimmer in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat." Melanie Huml