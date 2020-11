Huml verteidigt Impfstrategie der bayerischen Staatsregierung

Wer sich gegen Grippe impfen lassen will, bekommt seit Wochen vielerorts in Arztpraxen und Apotheken die Auskunft, dass der Impfstoff knapp und erst in Monaten mit Nachschub zu rechnen ist. Wie nun bekannt wurde, hat die Staatsregierung seit Sommer eine Reserve von über einer halben Million Impfstoffe, die allerdings erst in den nächsten Wochen ausgeliefert werden soll.

Huml spricht von einer Reserve an Impfstoffdosen

Gesundheitsministerin Melanie Huml betont, wie wichtig es sei, dass Bayern eine Reserve habe. In der Sendung "Bayern 2 am Samstagvormittag" sagte Huml dem BR: "Das Entscheidende ist doch, dass wir bei dieser Grippesaison, wo wir schon damit gerechnet haben, dass sich mehr Menschen impfen lassen, dass wir als Freistaat Bayern entsprechend eine halbe Million Impfstoffdosen zusätzlich besorgt haben, um sie jetzt auf den Markt zu bringen."

Dass sie so spät auf den Markt kommt, darin sieht Huml kein Problem. Es sei wichtig gewesen, dass der normale Markt erst einmal laufe: "Die Reserve gleich als erstes auf den Markt zu bringen ist in meinen Augen – dann ist es keine Reserve." Es sei bei Impfstoff immer so, dass er sukzessive auf den Markt komme und "wir werden unserer Reserve jetzt auf den Markt bringen."

Huml begründete das Vorgehen der Staatsregierung damit, dass Bundesgesundheitsminister Spahn versichert habe, dass genügend Impfdosen vorhanden seien. Die Ärzte im Freistaat hätten bislang die Impfdosen verimpft, die sie selbst besorgt hätten. "Und es ist so, dass wir jetzt die Abfrage über die Kassenärztliche Vereinigung gestartet haben, welche Ärzte welche Impfstoffe noch brauchen und sie dann entsprechend auch ausliefern."

"Impfung lohnt sich auch in den kommenden Wochen noch"

Da der Höhepunkt der Grippesaison erst im Januar und Februar ist, lohne sich eine Impfung auch noch in den nächsten Wochen, so Huml. Die Opposition bewertet den Vorgang anders: SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann sagt, es sei unverständlich, dass die Staatsregierung den Impfstoff so lange nicht herausrücke. Die Grünen sprechen der "Augsburger Allgemeinen" zufolge von einem unhaltbaren Zustand und FDP-Mann Dominik wird zitiert mit dem Satz: "Das ist schon der Hammer". Die Zeitung hatte als erstes über die zurückgehaltenen Impfdosen berichtet.

Ministerin weist Kritik der Opposition zurück

Kritik, die Huml als "sachlich nicht nachvollziehbar" zurückweist: "Entscheidend ist: Bayern hat erstmals in seiner Geschichte zusätzlichen Grippeimpfstoff beschafft – auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie." Von Geheimniskrämerei könne dabei keine Rede sein. Das bayerische Gesundheitsministerium habe bereits Anfang Oktober in einer offiziellen Pressemitteilung darauf hingewiesen, "dass wir für diese Saison mehr als eine halbe Million zusätzliche Impfdosen gekauft haben".