Huml reagiert auf Kritik zu Test-Praxis in Pflegeheimen

Laut Gesundheitsministerin Melanie Huml könne in Senioren- und Pflegeheimen derzeit mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet werden. Möglich mache das die Bundestestverordnung, sagte die Ministerin im BR-Interview.

Gesundheitsamt vor Ort muss für Schnelltest zustimmen

Laut Angaben der CSU-Politikerin sei es allerdings auch so, dass die Heime noch ein "kurzes Go vom Gesundheitsamt vor Ort" benötigen würden und sich deshalb einer Plausibilitätsprüfung unterziehen müssten. Dann aber könnten die Antigen-Schnelltests angewendet werden. Weil Schnelltests zwar ein zügiges Ergebnis liefern, müsse zur Bestätigung nach einem positiven Test ein PCR-Test gemacht werden, so Huml.

Heimleiter kritisierte Vorgehen der Staatsregierung

Zuvor hatte der Hellmuth Everding, Leiter eines vom Coronavirus betroffenen Seniorenheims im fränkischen Stein, das aktuelle Testverfahren in Senioren- und Pflegeheimen kritisiert. Der Heimleiter bemängelte, dass die neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums seit dem 15. Oktober in Kraft getreten sei, das Heim aber keinerlei weitere Informationen von der Bayerischen Staatsregierung bekommen hätte.