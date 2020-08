vor 17 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Huml nach Test-Chaos: "Wir nehmen die Verantwortung an"

Nach dem Bekanntwerden der Pannen bei der Übermittlung von Corona-Test-Ergebnissen in Bayern hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml in den ARD-"Tagesthemen" wörtlich erklärt: "Wir nehmen die Verantwortung an".