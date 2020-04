26.04.2020, 15:51 Uhr

Huml kritisiert Wöhrl-Entscheidung von Würzburger Gericht

Das Verwaltungsgericht in Würzburg hatte dem Modehaus Wöhrl erlaubt, in Würzburg und Schweinfurt am Montag wieder zu öffnen. In der "Mainpost" kritisierte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) dies jetzt als den "falschen Weg".