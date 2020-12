Huml: Impfzentren auf gutem Weg

"Was die Impfzentren betrifft, haben wir dass Ziel, dass sie Mitte Dezember, am 15. Dezember stehen", sagte Huml in der radioWelt auf Bayern 2. Landkreise und kreisfreie Städte seien damit beauftragt, den Aufbau der Zentren zu organisieren: "Ich sehe uns da auf einem wirklich guten Weg."

Möglichst in jedem Landkreis solle es ein Impfzentrum geben, so die Ministerin, Kooperationen seien aber möglich, zudem werde es mobile Impfteams geben, die für Schwerpunktaufgaben wie etwa die Impfungen in Seniorenheimen zuständig sind.

Beim Personal ist noch eine Aufstockung nötig

Probleme bei der Personalausstattung der Impfzentren sieht Huml derzeit nicht, eine weitere Aufstockung sei aber erforderlich. Über 2.500 Ärzte und Ärztinnen hätten sich schon bereit erklärt, dort tätig zu sein, man sei aber "dabei, immer weiteres Personal zu akquirieren." 2.500 seien vorerst "eine gute Startzahl".

Nur Impfzentren können die Aufgabe bewältigen

Die Impfkampagne über Impfzentren und nicht etwa in den Hausarztpraxen durchzuführen, hält Huml für die einzig mögliche Strategie. Die Impfstoffe, die derzeit im Zulassungsverfahren seien, machten eine anspruchsvolle Logistik erforderlich, "zum Beispiel Kühlung bis zu minus 70 Grad, und das sind schon besondere Herausforderungen". Daher seien entsprechend ausgestattete Impfzentren das Mittel der Wahl. Zudem sei am Anfang der Kampagne nicht genug Impfstoff für alle vorhanden:

"Es wird notwendig sein zu priorisieren. Deswegen auch die Impfzentren. Später wird dann auch über die Hausärzte und niedergelassenen Ärzte verimpft werden können." Melanie Huml (CSU), bayerische Gesundheitsministerin

Risiko-Gruppen haben oberste Priorität

Wer zunächst geimpft wird, werde gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, der Leopoldina und des Deutschen Ethikrates bewertet, so Huml. Hier sei aber auch noch einiges im Fluss: So müsse erst noch bewertet werden, ob die neuen Impfstoffe für spezielle Gruppen besonders geeignet sind, "dann wird es weitere Empfehlungen geben, es wird eine Verordnung des Bundes geben."

"Wir gehen jetzt davon aus, dass der Impfstoff besonders für Menschen als erstes gedacht ist, die besonders betroffen sind, wenn sie Corona bekommen, sprich ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen und diejenigen, die mit Corona-Patienten arbeiten, in den Krankenhäusern und dann auch noch Menschen, die im Dienst der Gesellschaft sind, kritische Infrastruktur, Polizei, Feuerwehr zum Beispiel." Melanie Huml (CSU), bayerische Gesundheitsministerin

Es geht um das Vertrauen der Bevölkerung

Zu der Frage, wann die von der Weltgesundheitsorganisation WHO angestrebte Impfquote von bis zu 70 Prozent der Bevölkerung erreicht werden könne, sagte Huml, dies hänge von vielen Faktoren ab: "Seriös kann das momentan schwer beantwortet werden." Es sei sehr wichtig zu informieren, damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen. "Das sind in meinen Augen die wichtigen Dinge jetzt", so die Ministerin.

Erreichbar sei die Quote aber trotz Impfskeptikern und -gegnerinnen, so die Ministerin:

"Ja, das ist eine Herausforderung, aber ich gehe davon aus, dass wir das schon erreichen können. Es ist sehr wichtig, dass das Vertrauen der Menschen in diese Impfung da ist." Melanie Huml (CSU), bayerische Gesundheitsministerin